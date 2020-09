Abbracciare i colori di una nazionale dopo aver difeso quelli di un’altra? La FIFA ha detto sì. Va da sé, solo se in possesso della doppia cittadinanza e a condizioni molto precise. Il tema interessa da vicino la Svizzera, terra d’immigrazione e multietnicità. Ne abbiamo parlato con il direttore delle squadre nazionali Pierluigi Tami.

La FIFA ha operato una piccola rivoluzione per quei giocatori interessati al cambio di nazionale. I criteri per vestire un’altra casacca restano severi, ma per la nostra Federazione - storicamente confrontata con calciatori dal doppio passaporto - non rischia di diventare un problema?

«Per l’ASF non cambia tantissimo. Il nuovo regolamento interessa soprattutto giocatori convocati una prima volta da una selezione maggiore e poi magari lasciati da parte. Il nostro...