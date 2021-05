E questa tappa fa sicuramente felice tutti gli amanti dello sport che non vedono l’ora di tornare allo stadio per godersi una partita dal vivo. Grandi soddisfazioni arrivano anche dal direttore generale dell’FC Lugano Michele Campana che vede in questo rilassamento delle disposizioni «più concretezza e una linea precisa rispetto al programma graduale di riaperture presentato sempre in maniera un po’ fumosa». È noto a tutti ormai che le regole del gioco sono dettate dall’andamento epidemiologico, «ma avere informazioni concrete ci permette di pianificare i prossimi passi e soprattutto permette ai nostri abbonati di avere una certezza nel sottoscrivere gli abbonamenti e andare allo stadio», rileva Campana.

Grandi manifestazioni e sport hanno come comune denominatore il tanto discusso certificato COVID che dovrebbe entrare in vigore dal 1. luglio. Con le recenti decisioni del Consiglio federale, quindi, sarà scontato l’utilizzo, in questo caso, per recarsi allo stadio con una procedura facile e veloce? Secondo Campana «l’incognita principale per i controlli è proprio la disponibilità o meno del certificato già dalla prima partita di campionato, ovvero il weekend del 24-25 luglio. Ci auguriamo che le tempistiche indicate dalla Confederazione vengano mantenute». Le difficoltà iniziali, sicuramente, non mancheranno. Un aspetto, questo, già preso in considerazione dal direttore generale dell’FC Lugano e dalla Swiss Football League, che proprio in quest’ottica ha deciso di rinviare l’inizio del campionato di una settimana. «La nostra speranza - prosegue - è che per l’inizio della stagione vi sia un modo facile di leggere il codice QR e di avere, ad esempio, una sorta di luce verde o rossa all’entrata per facilitare l’accesso dei tifosi».