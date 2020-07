E adesso come se ne esce? Senza voler essere cattivi profeti, per il prosieguo della Super e della Challenge League le cose potrebbero mettersi male. Il coronavirus, sempre lui, non ha risparmiato il mondo del pallone. Per la precisione ha deciso di colpire sulla Limmat, sia nello spogliatoio dello Zurigo sia in quello del Grasshopper. A risultare positivi al test del tampone sono stati il difensore Mirlind Kryeziu e il fantasista delle cavallette Amel Rustemoski. Ad annunciare il contagio dei rispettivi giocatori sono stati, a stretto giro di posta, gli stessi club. Tuttavia il trattamento riservato a ciascun caso non è il medesimo. Perlomeno non al momento. Da un lato il medico cantonale ha proceduto a mettere in quarantena sino al 17 luglio tutta la squadra e lo staff tecnico dello Zurigo,...