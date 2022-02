Michele Campana, negli ultimi anni il ruolo di presidente dell’Associazione Team Ticino non è stato tra i più semplici da ricoprire... È pronto per questa nuova sfida?

«Certamente, ed è un compito che assumo molto volentieri. È vero che in passato il sodalizio, soprattutto durante un periodo ben specifico, è stato contraddistinto da alcune turbolenze. Ora però la situazione è molto tranquilla. Inoltre, in qualità di rappresentante del FC Lugano, negli ultimi anni sono stato attivo all’interno dell’Associazione, imparando a conoscerne le dinamiche. Ritengo dunque di aver accumulato sufficiente esperienza, affinché determinati errori non vengano più ripetuti».

La sua nomina coincide con la partenza di Angelo Renzetti, che di fatto - in seguito anche alla vendita del Lugano - lascia così definitivamente...