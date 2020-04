È a un passo dalla conclusione il campionato di calcio di Serie A in Belgio. Oggi infatti il cda della Pro League, che sarebbe la lega calcio belga, ha raccomandato la chiusura definitiva della stagione dopo lo stop per l’emergenza coronavirus, e la decisione finale sarà presa dall’assemblea generale dei 24 club in programma il prossimo 15 aprile. Se l’appello sarà accolto, il Bruges verrà dichiarato campione del Belgio. Sarebbe il primo campionato europeo a rinunciare alla ripartenza, nonostante le raccomandazioni dell’UEFA. Resta in ogni caso ancora incerto il destino della finale di Coppa nazionale fra lo stesso Bruges e l’Anversa. Incertezza anche per le retrocessioni e le promozioni dalla serie inferiore.