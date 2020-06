La Swiss Football League ha pubblicato i calendari delle 13 partite restanti nella stagione 2019-20. Saranno sei settimane di fuoco, inglesi come si suol dire, con incontri ogni 3-4 giorni. I primi a scendere in campo, venerdì 19 giugno, saranno YB e Zurigo in Super League ed Aarau-Grasshopper in Challenge. Il Lugano esordirà a Ginevra, contro il Servette, domenica 21 alle 16. La prima partita casalinga di Sabbatini e compagni è invece in agenda mercoledì sera 24 giugno, di fronte al Lucerna di Fabio Celestini.