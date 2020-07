Non solo. Lo stesso destino interesserà anche le altre Coppe, l’Europa League e la neonata Europa Conference League, per le quali la SSR potrà mostrare i momenti salienti di tutte le partite casalinghe delle squadre svizzere. «Naturalmente siamo molto dispiaciuti; perdiamo un prodotto importante, trasmesso dal 1992» sottolinea il direttore della RSI Maurizio Canetta. Per poter trasmettere le sintesi degli incontri la SSR ha ottenuto un’apposita sublicenza da CT Cinetrade SA, aggiudicatasi i diritti televisivi UEFA e che ora - tramite il partner CH Media - porterà la copertura di Teleclub anche su alcuni canali nazionali. Cosa significa? Nella Svizzera italiana e in Romandia saranno trasmette in free TV su Teleclub Zoom 23 partite a stagione: 6 di girone più la finalissima per la Champions e 16 per le altre due coppe. «Noi abbiamo fatto una buona offerta, ottima anzi» assicura Canetta. Per poi tuttavia precisare: «Non abbiamo intenzione di partecipare ad aste selvagge, a maggior ragione se queste ci obbligano poi a tagliare su altre discipline. Siamo un’azienda del servizio pubblico, per la quale resta essenziale la differenziazione dell’offerta sportiva. E in questo quadro non vi sono eventi, per quanto prestigiosi, il cui prezzo possa essere ritenuto indifferente». Al proposito il direttore della RSI inoltre ricorda: «A livello nazionale la SSR investe 46 milioni di franchi nel mercato dei diritti sportivi». Nel commentare la questione non usa molti giri di parole Roland Mägerle, responsabile Business Unit Sport SSR e Sport SRF: «Purtroppo è un dato di fatto che ora pure sul mercato svizzero vengano offerte somme di denaro spropositate per il calcio internazionale per club. La SSR non può e non vuole pagare importi così ingenti. In qualità di casa mediatica finanziata tramite il canone, per la SSR sussisteva un limite finanziario ben definito durante le trattative per i diritti di trasmissione delle competizioni UEFA per club».