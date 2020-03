Cao Ortelli riabbraccia Cornaredo. Dal 1. luglio l’attuale assistente della U16 del Team Ticino sarà il nuovo responsabile delle squadre Footeco del settore giovanile del Lugano. Formazioni, queste, affidate all’associazione dopo il parziale passo indietro del presidente della cantera bianconera Leonid Novoselskiy.

Mister Ortelli, partiamo dalla genesi di questo incarico. Come sono andate le cose?

«Innanzitutto mi preme ringraziare Angelo Renzetti, presidente del FC Lugano e del Team Ticino, i dirigenti e i responsabili tecnici che hanno pensato al sottoscritto per ricoprire questa funzione. Si tratta di una nuova sfida che mi onora ed emoziona particolarmente. Tornare a rivedere da vicino la maglietta nera con la V bianca è qualcosa di sensazionale. Anche se in fondo, pur lavorando per 4 anni...