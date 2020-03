A volte ritornano. Dopo dei giri immensi, parafrasando Antonello Venditti. Parliamo di Carlo «Cao» Ortelli, già assistente in prima squadra e, soprattutto, storico allenatore delle giovanili del Football Club Lugano. Andatosene nel 2015, tornerà a Cornaredo per gestire le formazioni bianconere nelle categorie Footeco. Formazioni, lo ricordiamo, che dalla prossima stagione faranno capo al Team Ticino dopo il parziale disimpegno di Leonid Novoselskiy e che, da un punto di vista giuridico, entreranno a far parte della Società Anonima presieduta da Angelo Renzetti. Ortelli in questi anni aveva lavorato proprio in seno al Team Ticino. Ora, di concerto con il direttore tecnico del Team Massimo Immersi, «Cao» tornerà a Cornaredo per gestire appunto la categoria Footeco. La novità è stata annunciata dalla SA bianconera durante una riunione con i genitori dei ragazzi, tenutasi in serata.