Sono poco meno di 8 i chilometri che separano lo stadio Olimpico dalla Basilica di San Giovanni in Laterano, l’imponente cattedrale di Roma incoronata da 15 statue colossali. E piuttosto colossale, mercoledì sera, è stata anche la figuraccia rimediata dalla Svizzera contro l’Italia. Una sfida, appunto, segnata dalla differenza - enorme - della distanza coperta dalle due squadre in campo. Stringi, stringi, il confronto si è deciso su questo piano, con gli Azzurri straripanti e protagonisti di uno sforzo collettivo degno di nota. Al netto di qualche palla recuperata durante l’assedio avversario, Xhaka e compagni hanno invece rincorso, incapaci - una volta riconquistato il controllo del gioco - di attaccare con intelligenza e convinzione. E in questo quadro l’altra statistica che fotografa la...