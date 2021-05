No, non sarà un Europeo come gli altri. E non solo per la sua natura itinerante, che costringerà la Svizzera a sciropparsi un volo dopo l’altro, tra la lontanissima Baku e Roma. La pandemia, sempre lei, ha colpito duro anche gli organizzatori. Leggasi: l’UEFA. L’equazione è semplice: meno tifosi significa meno ricavi. Non spiccioli, ma miliardi. Con tutte le conseguenze del caso anche per le selezioni che, dall’11 giugno, parteciperanno al torneo. A misurare il problema, venerdì pomeriggio, è stato il direttore delle squadre nazionali Pierluigi Tami. Tolti per un attimo i panni del manager, il dirigente rossocrociato ha indossato quelli del contabile. «Le entrate garantite dall’UEFA diminuiranno del 30%. Allo stesso tempo i costi organizzativi, per l’ASF, aumenteranno. Basti pensare che saremo la selezione che viaggerà di più. E ciò mentre altre nazionali - penso all’Italia - non si sposteranno mai da Roma durante la fase a gironi».

In 54 e tutti in camera singola

La spedizione elvetica sarà composta da 54 persone: 26 giocatori e 28 tra membri dello staff, collaboratori e quadri. «Ognuno alloggerà in una camera singola» ha precisato Tami. Altri costi, già. Che hanno imposto all’ASF di rivedere parzialmente la politica legata ai premi. «È stato raggiunto un accordo con i giocatori. Da un lato i premi diminuiranno entro una forchetta che va dal 25 al 50%. Dall’altro, d’ora in avanti, i compensi legati agli Europei e Mondiali non saranno vincolati ai punti racimolati cammin facendo ma al raggiungimento di un obiettivo minimo. E cioè gli ottavi di finale». In questo senso l’Euro 2020 non sarà invece diverso dalle edizioni del passato. A parlare sarà sempre e solo il campo. La Svizzera è pronta? «Sapete che non amo parlare di traguardi anzitempo» ha spiegato in merito il commissario tecnico Vladimir Petkovic. «Vogliamo fare un passo alla volta e, perciò, la priorità numero uno dev’essere data alla prima sfida del girone contro il Galles. Il passato ha già dimostrato quanto conti e pesi iniziare bene. Dopodiché è chiaro che daremo il massimo per restare il più a lungo in corsa. E per farlo serve arrivare nei primi due posti del gruppo».

I giovani e la chance da cogliere

I rossocrociati si raduneranno mercoledì, 26 maggio, a Bad Ragaz. Saranno in 29, ma solo 26 prenderanno il primo aereo diretto verso Baku. «Abbiamo deciso di chiamare alcuni elementi giovani. Molto giovani, anche» ha osservato Petkovic. «A questi giocatori vogliamo offrire un’opportunità di crescita, in una campagna importante come quella verso un Europeo. Al contempo però intendiamo favorire la concorrenza interna. E il passato ha già fornito interessanti esempi: all’Euro del 2016, in Francia, decisi di convocare Zakaria ed Elvedi, poi diventati pilastri della squadra. Insomma, le chance di conquistare un posto sulla lista definitiva sono date a tutti».

Niente fidanzate, ma un buon calice

I riflettori, al proposito, sono puntati sui neofiti e prodotti della U21 Dan Ndoye e Andi Zeqiri. Proprio quest’ultimo, attaccante del Brighton, è stato preferito a Cedric Itten. Perché? «Itten lo conosco già e, purtroppo, negli ultimi mesi ha giocato poco» ha analizzato «Vlado». «Pure Zeqiri non ha goduto di chissà quale minutaggio, ma quando gettato nella mischia ha fatto bene. Sia lui sia Ndoye dovranno mettermi in difficoltà». E gli altri? «Vogliamo sfruttare in positivo le condizioni d’arrivo di ciascuna pedina» ha indicato il ct. «Chi ha fatto bene e ha vinto nei rispettivi campionati andrà spinto a cavalcare l’onda. Chi, per contro, è reduce da un infortunio o un periodo di scarso impiego nel proprio, potrebbe fare della sua freschezza un’arma vincente».

Al netto dello stato di forma dei singoli, con il passare dei giorni e come sottolineato da Tami «sarà anche una sfida sul piano mentale». E ciò in considerazione degli svaghi, ridotti a zero. Durante l’Euro le visite di compagne e familiari non saranno infatti permesse. «Dopo l’amichevole con il Liechtenstein, il 3 giugno, è comunque prevista un’attività di team building, in una cantina vitivinicola» ha svelato Petkovic. Per poi precisare: «Da alcuni mesi a queste parte i giocatori si sono abituati a gestire partite ravvicinate. E spero che i viaggi da una sede all’altro possano venire sfruttati anche per sciogliere un po’ la tensione e cambiare aria».

©CdT.ch - Riproduzione riservata