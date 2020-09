Il fascino della Coppa Svizzera, teatro dell’imponderabile. Calamita per sorprese ed exploit. Ma, a questo giro, anche competizione costretta a fare i conti con un ospite scomodissimo. Il coronavirus, e chi se no. Ne sa qualcosa lo Sciaffusa, da un lato impaziente di sgambettare il Lugano, dall’altro disorientato da diversi contagi in rosa (tre giocatori) e tra lo staff (due). «La quarantena di squadra non è però necessaria», ha detto il medico cantonale. Va bene. Il tarlo, tuttavia, è stato instillato. E da qui al match - in programma domani sera - preoccupazioni e dubbi potrebbero aumentare. «Io però vedo una squadra concentrata, che sta lavorando bene per farsi trovare pronta al fischio d’inizio» chiarisce il grande ex David Da Costa. Il nuovo portiere dei gialloneri misura a suo modo...