Un torneo incerto come non mai. Con un leader inaspettato, lo Zurigo, capace di far dubitare le corazzate YB e Basilea. Il tutto al termine di un girone d’andata che ha registrato una sola partita rinviata a causa del coronavirus. In Challenge League, per altro. Non era affatto scontato. Osservando quanto sta accadendo sul ghiaccio, la pausa invernale irrompe propizia. Quasi benedetta. Anche per il Lugano, già. Oddio, a scanso di equivoci è bene chiarire subito un concetto. Crediamo incontestabile. E cioè che i bianconeri - al netto del brutto scivolone di ieri - rientrano fra gli elementi entusiasmanti e salutari della prima parte della stagione. In passato, di questi tempi, non era poi così peregrino iniziare a incidere il nome dei campioni svizzeri sul trofeo da consegnare a fine maggio....