L’indagine del MPC riguarda l’assegnazione a Jack Warner, nel 2005, dei diritti televisivi per la ritrasmissione delle partite dei Mondiali di calcio del 2010 e del 2014. All’epoca, Warner dirigeva la Caribbean Football Union (CFU). Sepp Blatter era sospettato di aver ceduto i diritti ad un prezzo inferiore a quello di mercato.

Il MPC aveva archiviato il procedimento nel maggio 2020 perché, a suo parere, non si poteva determinare il prezzo effettivo dei diritti e, quindi, quantificare l’ammontare del danno. Questa è anche la spiegazione data dalla Corte d’appello del TPF pubblicata oggi in cui si respinge il ricorso della FIFA. Inoltre, il MPC non ha trovato prove di amministrazione infedele nell’esecuzione del contratto.