(Aggiornato alle 23.20) «Fatti gravissimi che dovrebbero avere un riscontro della giustizia, non solo ordinaria, ma anche sportiva». Così il presidente del Codacons, Marco Donzelli, che sulla vicenda dell’esame di italiano del calciatore Suarez annuncia un esposto «alla Procura della Repubblica e uno alla FIGC». Lo riporta Sky Sport. Intanto la Procura di Perugia ha deciso di sospendere le indagini sull’esame in lingua italiana di Suarez. Lo riporta l’ANSA citando il procuratore capo di Perugia, Raffaele Cantone. La sospensione arriva a causa delle ripetute fughe di notizia avvenute negli scorsi giorni sulla direzione presa dalle indagini, che riguardano sia l’università, sia gli agenti del calciatore, sia la Juventus. «Sono indignato per quanto successo finora, compreso l’assembramento dei mezzi d’informazione sotto alla Procura. Faremo in modo che tutto questo non accada più», ha dichiarato Cantone.