Il Lugano si appresta a vivere una settimana speciale. Emozionante. Carica di pressione, anche. Ad attendere la squadra bianconera, nell’ordine, sono la capolista Basilea, gli ottavi di finale di Coppa Svizzera contro lo Young Boys e la sfida con il Servette. Difficile, quasi impossibile, scegliere dove porre l’accento. Anche perché le gare casalinghe al cospetto dei bernesi e dei granata fungeranno da vetrina per il club. Da un lato - per il trofeo indicato come obiettivo stagionale - la società ha promosso l’accesso gratuito allo stadio. Dall’altro non si vorrà di certo sfigurare nell’ambito del weekend dedicato allo sport luganese, a poco meno di un mese dal voto sul Polo sportivo. «L’unica partita che sentiamo in questo momento, è quella di domenica al St. Jakob» tiene però a sottolineare Mattia Croci-Torti. Il tecnico ticinese, va da sé, non cade nella trappola, restando aggrappato al presente. La settimana, quantomeno, gli ha permesso di studiare sia i renani - impegnati in Conference League - sia i gialloneri, caduti in Champions sotto i colpi del Villarreal. «Il Basilea ha dimostrato una volta di più la sua forza. E di meritare il primo posto in Super League. Dell’YB, invece, mi ha sorpreso il sistema di gioco. Si è trattato di una scelta coraggiosa, ma altresì strana, che non ha pagato».

Si torna a tre dietro?

E a proposito di formazione. Che impostazione sarà data al Lugano contro i primi della classe? Il «Crus», di nuovo, evita di giocare a carte scoperte, limitandosi a confermare che nel mazzo dovrebbero tornare i preziosissimi Maric e Bottani. Complice l’assenza per squalifica di Hajrizi, non è dunque da escludere il ritorno alla difesa a tre e a un modulo che - in occasione della prima gara condotta in solitaria da Croci-Torti - aveva visto i bianconeri mettere sotto proprio il Basilea. «Mi limito a dire che sappiamo come e dove colpire il nostro avversario» osserva l’allenatore. Per poi aggiungere: «La compagine con la quale abbiamo pareggiato a Cornaredo il 12 settembre era completamente diversa. Rahmen aveva optato per un inedito 4-3-3 e all’appello mancava Esposito. In questa stagione, comunque, i principi di gioco dei renani non conoscono variazioni. E penso alla pressione costante sull’avversario, al desiderio di dominarlo, di creare superiorità numerica. Poco importa se di fronte c’è il Lugano, il Losanna o lo Young Boys». Ingredienti, questi, che sembrano suggerire ai bianconeri una sfida prudente, sulla difensiva. Croci-Torti la pensa diversamente: «Il catenaccio? No, grazie. Non vogliamo più essere quel tipo di squadra. La costanza di rendimento del reparto arretrato non mi basta. Ai miei uomini chiedo di essere propositivi, con regolarità, anche sul fronte offensivo. È una questione di equilibrio. I renani ci lasceranno degli spazi, ma di certo non affronteremo la sfida del St. Jakob alla garibaldina, prestando il fianco a inutili harakiri».

Le parole di Ziegler

Occhio alle disattenzioni, insomma. A Zurigo, per dire, è stata sufficiente una sbandata per lasciare sul campo i tre punti. «È normale che un gol così abbia scatenato tanta rabbia» afferma ancora il mister bianconero. Sul banco degli imputati, al Letzigrund, erano finiti anche i giocatori gettati nella mischia a partita in corso. «Come allenatore, però, non posso limitarmi ad analizzare gli ultimi 13 minuti. Prima abbiamo sbagliato tanto in termini di movimenti e gestione del pallone. Ribadisco: chi è stato chiamato in causa a partita in corso poteva fare meglio. Entrare dalla panchina, tuttavia, non è scontato. Anzi. Talvolta può rivelarsi complicatissimo. Dopotutto c’è un avversario e in piani non sempre vanno come previsto». Ad alzare la voce, pubblicamente e verso alcuni rincalzi, era stato Reto Ziegler. Come ha accolto il «Crus» queste critiche dall’interno? «Tranquillamente. Perché quelle di Reto erano critiche positive, costruttive, all’indirizzo dei compagni. Lui vuole vincere sempre e a caldo ha espresso il suo pensiero. Forse sarebbe stato meglio tenere per sé alcune parole. Ma il fatto che siano state pronunciate da un leader, e non da altri, non mi preoccupa affatto».

