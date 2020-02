«Anche noi siamo obbligati a vincere». Maurizio Jacobacci va dritto al sodo. Il Lugano non è (ancora) fuori pericolo e il Sion, prossimo avversario a Cornaredo, è un bruttissimo cliente. «Guai a pensare che i vallesani vengano in Ticino a giocherellare» ammonisce il tecnico bianconero, al solito molto deciso in conferenza stampa. «Dovremo ripetere la partita di domenica scorsa con lo Young Boys».

«Conta l’atteggiamento»

Nel frattempo, la situazione infortuni preoccupa meno, molto meno rispetto ad una settimana fa. «Stiamo meglio, è vero» riconosce Jacobacci. «In ogni caso, il Lugano contro il Sion sarà composto da undici giocatori. A contare, al di là dei singoli, sarà l’atteggiamento. Questi tre punti, insomma, dobbiamo volerli».

«Janga? Lo voglio aggressivo»

Presentato martedì, Rangelo Janga scalpita. L’attaccante ex Astana come sta? «È un tipo tranquillo, silenzioso, ancora un po’ timido» la risposta di «Jaco». «Mi auguro, se dovesse giocare dall’inizio, di vedere il profilo che mi aspetto». E cioè una punta aggressiva, «che si fa sentire a livello fisico». Ma, precisa l’allenatore, «Rangelo arriva da quattro settimane di lavoro appena, di cui una con noi. La sua versione migliore, verosimilmente, non si vedrà contro il Sion. Mi auguro che il pubblico ne tenga conto. Lui, è chiaro, vorrà dimostrare il suo valore sin dal primissimo pallone. Non deve strafare, ma badare alle cose semplici. E nei sedici metri deve farsi trovare pronto».

Di sicuro, il successo contro lo Young Boys ha permesso al Lugano di respirare un po’. Vincere in casa, poi, è davvero un toccasana. «Avevamo battuto anche il Servette fra le mura amiche. E i ginevrini sono un’ottima squadra, si è visto. La differenza, lo ribadisco, è tutta nell’atteggiamento. Noi possiamo dire la nostra solo se entriamo in campo e lottiamo, se la buttiamo sulla grinta e sull’aggressività, e induciamo l’avversario all’errore. Di base, se siamo attivi. È quello che cerco di inculcare ai ragazzi. Sì, noi dobbiamo rompere le scatole».

«Pensare in grande? No»

Inculcare. Dice proprio così, Jacobacci. Possibile che una squadra di Super League non abbia questo atteggiamento «in automatico»? Possibile, in estrema sintesi, che ci voglia un allenatore per ricordare ai giocatori di lasciare tutto sul campo? «Ho detto inculcare – precisa il mister – ma non è che i miei giocatori abbiano una mentalità sbagliata. Anzi. Io, semplicemente, insisto. Lo faccio in settimana, ma anche prima della partita durante la teoria. È una sorta di esercizio: mi serve per rammentare al gruppo che, se spingiamo su determinati tasti, possiamo battere chiunque. Poi, è vero, ogni tanto l’atteggiamento c’è e ogni tanto si vede meno. Ma i miei sanno benissimo come comportarsi».

Infine, il solito discorso: il Lugano può ambire alle zone nobili della classifica oppure no? «Pensare più in grande, ora come ora, non è possibile» la chiosa di Jacobacci. «Il nostro obiettivo si chiama salvezza, da ottenere al più presto per evitare brutte sorprese. Con l’YB abbiamo fatto un passo piccolo ma importante. Ecco, sarebbe un peccato non dare seguito a quella prestazione. Per questo insisto. Battere il Sion è fondamentale».

© CdT/Gabriele Putzu

©CdT.ch - Riproduzione riservata