Annunciando le decisioni, Ceferin ha dichiarato: «Guidiamo uno sport vissuto e respirato da tante persone ma che è stato colpito da un nemico invisibile e veloce. È in periodi come questi che la comunità calcistica deve dimostrare senso di responsabilità, unità, solidarietà e altruismo. La salute di tifosi, staff e giocatori è la priorità numero uno e, in questo spirito, l’UEFA mette sul tavolo una serie di opzioni in modo da portare a termine le competizioni in sicurezza. Sono orgoglioso delle risposte dei miei colleghi del calcio europeo. C’è stato un reale spirito di cooperazione con tutti che hanno capito che bisogna sacrificare qualcosa per ottenere i risultati migliori. È stato importante che, da organo di governo del calcio europeo, l’UEFA abbia guidato il processo facendo il sacrificio più grande. Spostare Euro 2020 rappresenta un grande costo per noi, ma faremo del nostro meglio affinché i fondi per il calcio di base, calcio femminile e sviluppo del gioco nelle 55 Federazioni non siano intaccati. Il fine davanti ai profitti è stato sempre il nostro principio guida nel prendere decisioni per il bene del calcio europeo nel suo insieme. Il calcio rappresenta una forza potente e positiva per la società. Il pensiero di celebrare una festa dello sport paneuropeo in stadi vuoti, con fan zone deserte, mentre tutto il continente è in isolamento, è triste e inaccettabile». Infine, Ceferin è passato ai ringraziamenti: «Voglio ringraziare l’Associazione dei Club Europei, le Leghe Europee a la FIFPro Europe per il grande lavoro di oggi e la collaborazione. Voglio anche ringraziare dal profondo del cuore le 55 Federazioni nazionali, i loro presidenti e segretari generali e i miei colleghi del Comitato Esecutivo per il loro supporto e le loro sagge decisioni. I dettagli verranno messi a punto nelle prossime settimane, ma i principi basilari sono stati approvati e questo è un grande passo avanti. Tutti noi abbiamo dimostrato di essere leader responsabili. Abbiamo mostrato solidarietà e unità. Il fine viene prima dei profitti. Oggi ci siamo riusciti».