Saipi 5 Prestazione solida e soprattutto decisiva in almeno due circostanze. Sì, il ragazzo cresce bene.

Maric 4,5 Un paio di sbavature, ma per il resto una gara solida e in crescendo.

Lavanchy 3,5 No, non siamo dei cattivoni. Numa sbaglia troppo. Due volte sotto porta, in modo piuttosto clamoroso. E allora: «Merci, vraiment, cher Olivier».