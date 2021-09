Sette turni di campionato senza sorridere. Dopo aver messo tutti in riga nell’ultima edizione di Coppa e, di riflesso, gettato le basi per una stagione arrembante. E invece no, a Lucerna sembra essersi rotto qualcosa. Ne parliamo con il tecnico Fabio Celestini, pronto a ricevere il Lugano dell’ex assistente Mattia Croci-Torti.

Mister Celestini, cosa sta succedendo alla sua squadra?

«Aggrapparsi ai tanti infortuni, o meglio solo a quelli, sarebbe sbagliato. Sicuramente la storia del primo match di campionato, contro l’YB, ha incrinato qualcosa. La preparazione era stata ottima, le buone sensazioni non mancavano. Volevamo fare grandi cose. Poi quella sconfitta all’ultimo minuto, dopo essere stati avanti 3-1 e aver perso un paio di giocatori importanti, ha condizionato il seguito della stagione....