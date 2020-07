Di nuovo applausi meritati. Ed entusiasmo, per un’altra prova di spessore in questo finale di stagione. Sì, il Lugano è vivo, vivissimo. Continua a lanciare segnali importanti, se vogliamo. Eppure non può ancora dirsi sereno, complice una classifica che resta insidiosa nonostante contro le tre big Basilea-YB-San Gallo siano arrivati 4 punti conditi da tanta fiducia. Tutto molto bello. Ma il trittico decisivo, che chiarirà definitivamente lo status dei bianconeri - squadra salva o a rischio retrocessione? -, è quello in arrivo. Domani il Lucerna di Fabio Celestini e poi, soprattutto, le sfide con Thun e Sion. Della serie: reggetevi forte.

«Effettivamente si tratta di un crocevia per i bianconeri» afferma Dario Rota, ex giocatore di Lugano e Lucerna. «Maric e compagni sono chiamati a dimostrare...