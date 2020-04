Tutti custodiamo gelosamente uno o più cimeli. Oggetti legati indissolubilmente a una tappa cruciale della nostra vita o che, spesso e volentieri, rispondono agli istinti dettati dalla passione. Non solo. In questi giorni di privazioni va di moda collezionare sogni e speranze. È fisiologico. Non è invece comune a molti - anzi, non lo è affatto - possedere oltre 4.000 album e circa 3 milioni di figurine. «Di cui 700.000 ancora da attaccare nelle raccolte». A parlare è Gianni Bellini, 56.enne della provincia di Modena, probabilmente il più grande collezionista di figurine di calciatori al mondo. «Ho fatto due calcoli: per incollare una figurina servono grossomodo 3 secondi e mezzo. E se volessi portare a termine il lavoro che mi resta dovrei sgobbare 6 mesi. Giorno e notte, senza pause». Che...