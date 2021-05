Altri tre passi avanti. Dopo quattro partite nelle sabbie mobili, in affanno e senza un briciolo di vivacità. Alla fine i bianconeri si sono rimessi in moto. Il ritardo accumulato nelle ultime settimane, però, ha vanificato l’acquisto di un biglietto di terza classe per la Conference League. Un peccato? Sì. Un dramma? No. Ne è convinto Maurizio Jacobacci. «Se facciamo un passo indietro e riportiamo le lancette all’inizio del campionato, sappiamo bene cosa recitavano i pronostici. E cioè che il Lugano avrebbe dovuto lottare per non retrocedere. La mia squadra, invece, non ha mai avuto a che fare con il fondo della classifica durante il torneo». Parole insindacabili, quelle dell’allenatore, che assumono ancor più rilevanza di fronte alla drammatica situazione del Sion. I vallesani, crollati sabato sera a Cornaredo, hanno già un piede all’inferno. La Challenge League, già. Come nel 2002. Quando manca un turno al termine della stagione, anche in casa Lugano a regnare è comunque l’incertezza. E, va da sé, la classifica non c’entra.

Le tre opzioni di Angelo

«Ero e resto sereno. A dipendenza di cosa succederà sul fronte societario, arriverà il giorno dei colloqui e dei confronti» sottolinea ad esempio mister Jacobacci, il cui accordo con i bianconeri scade a fine giugno. «Ci sono molte cose che vanno discusse. E il mio contratto non è la sola. Garanzie per il futuro? Più che altro credo che smantellare quanto costruito in questi mesi non sia positivo per nessuno». La palla è ovviamente nel campo di Angelo Renzetti, che alla RSI ha parlato di tre opzioni: lo status quo, una cordata pronta a rilevare il 60% delle sue quote e - soprattutto - l’interessamento al 100% del pacchetto societario da parte di un gruppo che fa capo all’ex presidente del Basilea Bernhard Heusler (tramite la società di consulenza HWH di cui è socio, appunto, Heusler). «Tra una settimana-dieci giorni saranno prese le decisioni del caso» ha dichiarato Renzetti. Anche perché, sul fronte del mercato, il lavoro non manca. Limitandoci ai convocabili, i contratti al capolinea sono ben otto. I nomi? Mijat Maric, Reto Ziegler, Akos Kecskés, Adriàn Guerrero, Alexander Gerndt (che commiato da Cornaredo e che bello l’abbraccio della panchina), Miroslav Covilo, Marcis Oss e Lucky Opara. Di più: la cessione di pedine quali Sandi Lovric e Noam Baumann resta vitale per le casse del club. Immaginarsi il Lugano «edizione 2021-22», insomma, è un esercizio fragilissimo.

«Un discorso d’addio? No»

Anche Jacobacci, dicevamo, preferisce fare buon viso a cattivo gioco. Occhi sgranati e intenzioni sincere, prima di affrontare l’ultima curva del campionato - venerdì a Lucerna - l’allenatore si lascia già andare ai bilanci. «Comunque andrà, ho vissuto dei bellissimi momenti a Lugano» afferma. «Sono qui da un anno e otto mesi e in questo periodo, intenso, emozionante e gratificante, ho trovato un clima di lavoro ideale. A conti fatti pure le dispute con il presidente sono state poche. Mentre il rispetto dei giocatori e l’ottima collaborazione con il resto dello staff, quelli non sono mai mancati». La rinfrancante vittoria contro il Sion ha sicuramente facilitato e alimentato il discorso di «Jaco». «Non un discorso d’addio» tiene a ribadire il tecnico, comunque combattuto: «Sono davvero orgoglioso della mia squadra, che ha dato una risposta importante a coloro che credevano fosse spompa. Che non avesse più nulla da dire in questo finale di stagione». Al contrario del Sion - moribondo va detto -, i bianconeri non hanno subito passivamente gli eventi. Reagendo e - soprattutto - recependo il messaggio espresso alla vigilia dall’allenatore. Quel «dobbiamo osare» che, a conti fatti, ha permesso di travolgere Tosetti e compagni.

La dedica di Reto Ziegler

«È vero, abbiamo giocato con coraggio» conferma Reto Ziegler, alla prima rete in bianconero con tanto di dedica. «Presto arriverà la mia seconda figlia, speriamo dopo la sfida di Lucerna» afferma ridendo l’ex difensore della Nazionale. Il quale, come Jacobacci, non conosce ancora il suo destino. «Sto bene a Lugano e sarei felice di continuare» osserva ad ogni modo. Al netto di un inserimento perfetto a Cornaredo, il 35.enne ginevrino non nasconde però qualche rammarico: «Avrei voluto raggiungere l’Europa con la maglia bianconera. E anche la finale di Coppa Svizzera, che era alla nostra portata. Uscire di scena con il Lucerna ci ha fatto molto male». Con ogni probabilità il giocattolo si è inceppato lì. Fino al sussulto di sabato che, tuttavia, non ha sciolto i nodi più importanti.

