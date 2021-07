C’è voluto più di mezzo secolo, ma alla fine la vernice si è esaurita. Quest’anno, per la prima volta dalla stagione 1964-65, sul quadro della seconda divisione del calcio svizzero non verrà dipinto alcun protagonista a tinte ticinesi. L’ultima volta che accadde un fatto simile, il campionato cadetto si chiamava ancora Lega Nazionale B. E all’epoca le circostanze, per tutto il movimento calcistico cantonale, furono più piacevoli.

Una storica doppia promozioneUn anno prima infatti, al termine della stagione 1963-1964, Lugano e Bellinzona terminarono il campionato – rispettivamente – al primo e al secondo posto, guadagnandosi entrambe l’accesso alla massima divisione nazionale. Un successo su tutta la linea per le uniche due compagini ticinesi all’epoca militanti nella lega cadetta, che si lanciarono...