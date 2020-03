Il PSG accede ai quarti di finale di Champions League. Grazie al 2-0 rifilato al Borussia Dortmund nel deserto Parc des Princes, i parigini hanno ribaltato l’1-2 dell’andata. Decisive le reti di Neymar e Bernat nel primo tempo. L’altra sfida degli ottavi, Liverpool-Atletico Madrid, si è decisa ai supplementari. E gli spagnoli – forti dell’1-0 dell’andata – hanno creato la sorpresa, eliminando i campioni in carica. Ad Anfield è finita 2-3. Durante i 90’ ha segnato Wijnaldum per i Reds. L’extra-time ha invece visto subito il 2-0 di Firmino. Un’illusione per gli inglesi, prima recuperati dalla doppietta di Llorente e poi superati allo scadere da Morata.