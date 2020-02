Champions: la Juve cade a Lione

Lione-Juventus 1-0 nella partita di andata degli ottavi di finale della Champions League, giocata al Groupama Stadium della città francese. Decisivo il gol di Lucas Toucart al 31’. La squadra di Maurizio Sarri, incolore nel primo tempo, è migliorata nella ripresa ma la difesa lionese ha retto l’onda d’urto. La gara di ritorno è in programma il 17 marzo a Torino. Nell’altro match in programma, colpaccio del Manchester City di Pep Guardiola capace di vincere (in rimonta) 2-1 a Madrid contro il Real. Queste le reti: Isco per il vantaggio illusorio degli spagnoli, poi Gabriel Jesùs e De Bruyne (rigore).