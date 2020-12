Al suo fianco Maurizio Jacobacci sembra non ascoltare, un mezzo sorriso accompagna i suoi occhi grandi. Che probabilmente stanno rivivendo il prestigioso pareggio del Wankdorf. Proprio contro quella squadrona lì, elogiata dal collega in entrata. «Ma non siamo ancora al livello dei gialloneri, no» frena “Jaco” quando gli chiediamo del primo e tanto atteso incrocio stagionale con la “grande” della Super League. «Una cosa la possa invece affermare con certezza. E soddisfazione. La mia squadra ha un carattere pazzesco. Lo abbiamo dimostrato ancora una volta, reagendo a un primo tempo davvero sofferto». In effetti si è arrivati alla pausa sul 2-1, ma con l’YB padrone assoluto del campo. «Siamo stati troppo imprecisi. Ci è mancata qualità, e ciò al netto del grande pressing avversario». Nella ripresa la musica è cambiata. «Abbiamo ritrovato misura e giocate» conferma l’allenatore del Lugano. «Poi - aggiunge - ho la fortuna di poter contare su una panchina importante. Basta osservare i giocatori subentrati a partita in corso». A regalare un punto ai bianconeri è stato però un titolare: Mattia Bottani. «Sono felice per lui. Ha qualità enormi e soprattutto nel primo tempo si è distinto su tutti».