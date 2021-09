Che errore Osigwe, Abubakar convince

Osigwe 3, 5 Il vantaggio renano nasce da una sua uscita scellerata. Non fa scordare l’infortunato Baumann.

Daprelà 4,5 Prova gagliarda. Fabio non va quasi mai in affanno.

Maric 4,5 Non ha vere colpe sul gol di Cabral. Anzi, torna a dirigere con piglio ed esperienza la difesa bianconera. E Cornaredo apprezza.

Lavanchy 4 Il suo apporto in avanti non viene mai a mancare. Se solo i suoi traversoni fossero più precisi...

Sabbatini 5 Il capitano è tra i migliori. L’assist che manda in rete Abubakar un piccolo capolavoro.

Lovric 4,5 A volte macchinoso. Ma in tante circostanze trova soluzioni che altri non immaginerebbero nemmeno.

Bottani s.v. L’ennesimo infortunio. Non ci voleva.

Abubakar 5 È vero, si mangia un gol grande così a un amen dalla pausa. Per architettura e rifinitura, l’1-1 è però spettacolare. Non solo. Corre e difende palloni per tre.