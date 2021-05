L’Arsenal ha fallito sul più bello. L’ascendente della Premier su Champions ed Europa League, ad ogni modo, ne è uscito appena ammaccato. A questo giro le finaliste saranno tre su quattro: Manchester City e Chelsea su un fronte, United sull’altro. Solo due anni fa era stato en plein, con Liverpool-Tottenham valido per la coppa dalle grandi orecchie e Chelsea-Gunners al piano inferiore. Rinsavito e decisivo per le sorti della Superlega, il calcio inglese appare inscalfibile anche sul campo. Merito delle idee e delle visioni di tecnici forestieri come Pep Guardiola e Thomas Tuchel, certo. Ma, anche e soprattutto, dello strapotere economico, sinonimo di grandi acquisti e attrattività commerciale. Eppure dal 1. gennaio le regole del gioco sono cambiate. La Brexit, già, crogiòlo di cavilli legali...