La FIFA di Sepp Blatter è di fatto finita il 2 dicembre 2010, il giorno in cui a Zurigo furono scelte le sedi per i Mondiali 2018 e 2022, ma continua a far parlare di sé per gli strascichi giudiziari, per i ricordi al veleno e anche per il futuro dei suoi protagonisti, in particolare di Michel Platini visto che Blatter ha 85 anni.

I milioni della discordia

Il fresco rinvio a giudizio di Blatter e Platini è basato su fatti al tempo stesso conosciuti e controversi, in particolare sui 2 milioni di franchi pagati a Platini dalla FIFA presieduta da Blatter, fra il 1999 e il 2002, al di là delle somme (300.000 franchi annui) previste dal contratto di consulenza. L’accusa è di truffa, appropriazione indebita, amministrazione infedele e falso, con il rischio penale che va da una multa a 5 anni di carcere....