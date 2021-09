L’umore del presidente della Federazione ticinese di calcio (FTC) Fulvio Biancardi va di pari passo con il meteo che ieri ha caratterizzato il nostro Cantone. È nero, dopo lo «spettacolo» andato in scena a Semine, quartiere di Bellinzona. Una rissa da «saloon» che a suon di condivisioni ha fatto il giro del Cantone (e non solo, se n’è parlato anche oltre San Gottardo, «Blick» in primis).

«È da ieri che sono al telefono, con giornalisti e con il Comitato della FTC», l’esordio amaro del presidente Biancardi. «Avrei voluto passare una domenica diversa. Sono arrabbiato e deluso, il calcio regionale non è quello del video, la pubblicità è stata pessima. È stata una brutta pagina della nostra storia, di cui avrei fatto meno». Il video in effetti non lascia spazio a interpretazioni. Da un sabato...