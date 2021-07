Chi spodesterà lo Young Boys?

L’Intervista

Nonostante la revoca dei limiti di capienza negli stadi e il possibile ritorno in massa degli spettatori, il CEO della Swiss Football League resta piuttosto cauto in merito a una rapida ripresa del calcio elvetico: «Sul piano economico ci vorranno almeno un altro paio d’anni, ma il via libera sul pubblico in vista della nuova stagione è un punto di partenza molto soddisfacente».