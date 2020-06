È un ultimo posto che non fa paura, perché come noto non ci sarà retrocessione. Ma è un ultimo posto sempre più limpido, dopo la sconfitta rimediata ieri a Sciaffusa, in uno scontro di bassa classifica. Il Chiasso di Alessandro Lupi rimedia dunque il secondo k.o. nel giro di quattro giorni. Come sabato in casa dello Stade Losanna, anche stavolta è finita 2-1. Decisiva la doppietta di Taipi al 66’ e all’81’, inframezzata dall’immediato quanto provvisorio pareggio di Rossini al 70’.