Quinta sconfitta, su cinque partite, per il Chiasso in Challenge League. La squadra di Baldo Raineri si è arresa con il risultato di 4-1 sul campo dello Stade Losanna-Ouchy. Sotto per 4-0 dopo le marcatore di Gazzetta (26’), Ramovic (35’), Ndongo (39’) e Abdullah (66’), i rossoblù hanno trovato il gol della bandiera grazie ad Affolter.