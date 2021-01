Quarta sconfitta consecutiva per il Chiasso, che al cospetto di un Neuchâtel Xamax certamente tutto tranne che trascendentale, è uscito battuto per 2-0 dalla Maladière. Terza partita consecutiva senza reti realizzate per i rossoblù, staccati ora di 4 lunghezze dai neocastellani e di 5 dal Kriens, sconfitto in casa dal Wil per 2-1. Dopo un primo tempo caratterizzato unicamente da una buona opportunità sciupata da Pasquarelli e Manicone, impappinatosi al momento di calciare in porta da pochi passi dall’altezza del dischetto del rigore, nella ripresa, Mafouta, inserendosi su rinvio lungo di piede del portiere Walthert bucato da Hadzi e poi da Magnin, ha battuto in scivolata da una decina di metri l’incolpevole Safarikas quando il tabellone eletronico della Maladière marcava il 52’. E all’80’, Dominguez ha spiazzato su calcio di rigore lo stesso portiere greco dei chiassesi. Partita chiusa e dodicesima sconfitta stagionale per la compagine di confine, che martedì sera (calcio d’avvio alle ore 19.00) al Riva IV ospiterà lo Stade Losanna-Ouchy in una partita – inutile dirlo – quasi da ultima spiaggia.