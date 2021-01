Già autore del definitivo 2-0 nel primo scontro diretto disputato lo scorso 2 dicembre alla Schützenwiese, Roman Buess ha deciso la sfida del Riva >IV realizzando una doppietta contro il fanalino di coda Chiasso. Privi degli squalificati Hajrizi e Maccoppi, i rossoblù hanno iniziato nel peggiore dei modi la sfida incassando la primna rete dell’ex attaccante del Locarno dopo appena quattro minuti di gioco. Un’esitazione dello spento Marzouk a centrocampo ha innsecato il contropiede dei Leoni zurighesi con un profondo lancio di Arnold per Di Nucci, la cui conclusione ravvicinata è stata miracolosamente deviata sulla traversa da Safarikas, poi però impotente sulla ribattuta da due passi di Buess . La quasi immediata reazione dei ragazzi di Baldo Raineri è poi sfociata nella clamorosa traversa colpita da Hadzi al 10’. È stata questa la più concreta opportunità da rete per i chiassesi, che al 44’ hanno subito il punto del raddoppio della squadra diretta dal tedesco Ralf Loose, firmata - una volta di più – da Buess, lesto ed implacabile a ribadire in fondo al sacco con una palombella di testa un suo precedente tiro al volo sugli sviluppi di un calcio d’angolo battuto corto da Kamberi. Una rete, la nona in campionato di Buess, che ha – di fatto - chiuso la contesa con i chiassesi salvati al 55’ dalla terza capitolazione da un grande intervento di Safarikas, decisivo sulla conclusione ravvicinata di Ballet, partito in contropiede dalla trequarti di campo. LO stesso Ballet, si è poi rifsartto all’83’, firmando il definitivo 3-0 con un tiro da fuori area, che sorpreso Safarikas sul primo palo.Per la compagine di confine, undicesima sconfitta stagionale e scontro diretto di venerdì prossimo alla Maladière contro il Neuchâtel Xamax, che assume già i crismi di uno spareggio-salvezza.