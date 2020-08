(Aggiornato alle 13.26) Clamoroso al Riva IV. È rottura totale in seno allo staff tecnico. Non solo il tecnico Giovanni Zichella lascerà infatti il Chiasso ma anche il direttore tecnico Ezequiel Carboni. E cioè proprio colui che con le sue dichiarazioni aveva scatenato la crisi in casa rossoblù dopo solo 24 ore dall’inizio della preparazione. La guida tecnica del club viene affidata a Baldassarre «Baldo» Raineri. «Nel corso del confronto - si legge in una nota ufficiale - la società ha avuto conferma della decisione del signor Zichella di non proseguire il rapporto con il Club e ha contestualmente preso atto della volontà del signor Carboni di rinunciare all'incarico di Direttore Tecnico, alla luce della mancanza della documentazione necessaria all'ottenimento delle autorizzazioni ad allenare. Si è pertanto convenuto, in accordo con le parti stesse, di procedere, in modo consensuale, alla interruzione del rapporto di collaborazione sia con il signor Carboni sia con il signor Zichella, per poter individuare altre e diverse soluzioni per lo staff tecnico del Club». Soluzione che appunto, è stata identificata in Baldo Raineri. «Il nuovo allenatore - si legge in una nota del Chiasso - sarà assistito da Andrea Vitali nel ruolo di allenatore in seconda, dal professor Mattia Bianchi in qualità di preparatore atletico e dal preparatore dei portieri Lorenzo Colombo»