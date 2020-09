Dovranno ancora attendere i tifosi del Chiasso per vedere i loro beniamini venire a capo del Grasshopper, imbattuto contro i rossoblù dal lontano 12 maggio del 1963, quando, grazie alle reti di Bergna e Palazzoli, sconfissero per 2-1 le Cavallette sul mitico prato del Comacini. Ieri, con il tanto agognato ritorno in campo fin dal primo minuto di Marzouk, infortunatosi ai legamenti del ginocchio dieci mesi fa nella rocambolesca trasferta di Vaduz, le premesse per un nuovo exploit contro il rinnovatissimo Grasshopper portoghese esistevano realmente. Purtroppo, un’esitazione in uscita alta di Jacot con la difesa un po’ statica in occasione del gol di Gjorgjev al primo minuto della ripresa, ha condizionato la prova della squadra di Baldo Raineri. E questo dopo il positivo primo tempo.