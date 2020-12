Niente da fare per il Chiasso. Bloccata ieri dalla neve, la squadra di Baldo Raineri questa sera è stata sconfitta con un secco 2-0 dal Winterthur. Alla Schützenwiese, su un terreno logicamente pesante, i rossoblù ci hanno provato ma, alla fine, ad avere la meglio sono stati i leoni zurighesi: di Alves al 40’ e Buess al 77’, su rigore, le reti della partita. Ultimi in classifica, i ticinesi dovranno rialzare quanto prima la testa onde evitare la retrocessione in Promotion League.