Dopo il successo di quattro giorni fa contro il Kriens, il Chiasso non è riuscito a ripetersi. Nel recupero della 12.esima giornata di Challenge League i rossoblù di Baldo Raineri sono infatti stati sconfitti in casa dallo Sciaffusa con il risultato di 2-0. Per gli ospiti sono andati a segno Prtajin (12’) e Mujcic (90’+3) su rigore per atterramento in area di Bislimi. Dopo 15 partite il Chiasso è sempre fanalino di coda della classifica con 11 punti.