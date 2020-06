Nubi fosche sopra il Riva IV. All’indomani dell’ennesima sconfitta in campionato - a passare per la prima casalinga dopo la ripresa è stato l’Aarau - a Chiasso si registrano tre partenze di peso. In scadenza al termine di giugno, il capitano Bruno Martignoni e gli attaccanti Rodrigo Pollero e Patrick Rossini lasceranno i rossoblù. Stando a quanto riporta il blog “il mio Chiasso”, la società ha deciso di non rinnovare (almeno sino al termine della stagione) il contratto dei tre. E così ora il club di confine si ritrova ultimissimo in Challenge League e senza tre delle sue pedine più preziose.