Buoni affari per il Chiasso, che ieri al Riva IV ha sconfitto lo Stade Losanna-Ouchy, terza forza del campionato di Challenge League, con il risultato di 2-1. I rossoblù di Baldo Raineri hanno dovuto inseguire il risultato dopo la rete messa a segno al 23’ da Ajdini. Al 32’ Marzouk ha riportato il match in equilibrio e la rete del successo è arrivata grazie a Malinowski al 42’. Va detto che i vodesi hanno giocato in dieci uomini per gran parte del confronto: dopo appena 17’ è infatti stato espulso Albizua. Intanto il Chiasso, sempre fanalino di coda, si è portato ad un solo punto dal Neuchâtel Xamax, battuto per 3-0 a Sciaffusa.