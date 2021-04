«Adesso non potrò più dirvi che il nostro obiettivo è arrivare a quota quaranta punti per salvarci». Maurizio Jacobacci ride e scherza, a giusta ragione. Il suo Lugano ha finalmente tagliato il traguardo tanto atteso e ora può tirare un sospiro di sollievo. I bianconeri si sono infatti messi in una posizione più che confortevole per riuscire a mantenere il posto in Super League. E di riflesso, possono quindi tornare a rivolgere lo sguardo verso l’alto, con occhi sognanti: «Nelle otto partite che ci rimangono, il nuovo obiettivo sarà quello di difendere il secondo posto (conquistato ieri, ma poi subito perso oggi in virtù della vittoria del Servette a Zurigo, ndr.) - ha affermato il tecnico dei sottocenerini, al termine dell’incontro -. Vedo grande determinazione negli occhi dei miei giocatori....