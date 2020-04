Addio, 2020. Christian Constantin è categorico. Calcio e coronavirus non andranno mai d’accordo, finché non si troverà un vaccino. E allora, tanto vale chiudere qui la stagione. Checché ne dicano Swiss Football League e UEFA. Mai banale, il presidente del Sion si è confidato con noi. Tanto pallone, ma non solo.

Presidente, cominciamo: perché ritiene sia impossibile portare a termine l’attuale campionato di Super League?«Perché non c’è un orizzonte d’uscita. E poi perché i problemi di salute, adesso, sono più gravi rispetto ai problemi del calcio. Da una parte ci sono vite da salvare, dall’altra c’è un gioco. Senza un vaccino, non so come si possa pensare di tornare in campo».

Anche un gioco ha dei risvolti seri. Si stima che i club svizzeri, nell’insieme, possano perdere 100 milioni di franchi....