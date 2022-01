Ma quale Danimarca. Christian Eriksen non sembra affatto vicino al ritorno in patria come si vociferava qualche mese fa. Vittima a Euro 2020 di un arresto cardiaco, il centrocampista danese aveva rescisso nel mese di dicembre il contratto che lo legava all’Inter. Avvistato poche settimane fa al Riva IV di Chiasso, Eriksen sembra ora destinato a un ritorno in Premier League. Il 29.enne era stato accostato negli scorsi giorni al Tottenham di Conte (club nel quale ha giocato dal 2013 al 2020), ma oggi appare più vicina al suo ingaggio un’altra squadra londinese: il Brentford. Secondo quanto pubblicato dal sito sportivo «The Athletic», il danese sarebbe vicino a mettere la mani su un accordo valido sino a fine stagione, con un’opzione per la successiva.