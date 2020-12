Lo Schalke 04, attualmente ultimo in Bundesliga, intende affidarsi a Christian Gross. Il 66.enne tecnico zurighese pensava di essere pronto per la pensione, ma ci ha ripensato. Gross, che ha vinto sei titoli con Grasshopper e Basilea, aveva poi cercato fortuna all’estero. Dapprima in Europa (Tottenham e Stoccarda), poi in Arabia Saudita e in Egitto.