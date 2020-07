Christopher Lungoyi ha 20 anni e un sogno: la Premier League. Per ora gioca a Lugano. Otto gettoni e un assist, quello che ha permesso ai bianconeri di riacciuffare il Thun. «Era importante non perdere, abbiamo mostrato lo spirito giusto» dice all’indomani l’attaccante ex Porto B e Servette.

Quanto pesa questo 1-1 contro i bernesi? Mancano cinque turni e il Thun è rimasto a -7, anzi -8 se consideriamo la differenza reti.

«Pesa, eccome. Certo, l’idea era un’altra: vincere. Ma, alla fine, conta aver evitato la sconfitta. La squadra era compatta, in campo aveva lo spirito giusto. Ripeto: era importante dare un segnale alle altre in coda. La classifica si era accorciata. E noi dovevamo assolutamente rispondere, salire un gradino e fare un passo verso il nostro obiettivo».

A molti, però, il Lugano...