«Ci ha penalizzati un inizio da incubo»

Un passo indietro. Anzi due. Come i punti persi per strada contro la cenerentola di Super League. Contro il Vaduz, a Cornaredo, i bianconeri non sono così riusciti a confermare le buone prestazioni delle ultime settimane. Quelle al cospetto delle «grandi». No, a questo giro il Lugano è andato un po’ nel pallone. Non è affondato, certo, ma ha centrato l’ennesimo pareggio stagionale. Il decimo. Il più amaro. Cosa non ha funzionato? Inutile girarci attorno. Il modulo rivoluzionato da mister Jacobacci - passato dal consolidato 3-5-2 a un inedito 4-2-3-1 - non ha aiutato la squadra, orfana di sua maestà Maric. Anzi, l’ha forse destabilizzata. E innervosita, a immagine di Numa Lavanchy, quasi esasperato a fine primo tempo e andato al confronto con l’allenatore. Il match, a quel punto, era quantomeno...