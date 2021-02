Roberto, lei in questi giorni sta lavorando per conto della FIFA al Mondiale per club attualmente in corso in Qatar. Qual è il suo ruolo?

«Sostanzialmente sono a capo dell’équipe di fisioterapisti che si prende cura di tutte le figure arbitrali, dal direttore di gara principale fino a coloro che lavorano al VAR. Sono abbastanza collaudato (ride, ndr), non è la mia prima volta. In passato ho già vissuto esperienze simili prendendo parte ai Mondiali del 2018 in Russia, al Mondiale per club negli Emirati Arabi Uniti (sempre 2018) e alla Copa América del 2019. In quest’ultima ho realizzato il sogno di poter lavorare al Maracanã, vedendo il Brasile vincere in casa. Ora - qui in Qatar - sono in compagnia di un altro mio collega che lavora al centro di fisioterapia Atlantide, ovvero Andrea Aggero,...