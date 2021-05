Cinque anni senza calcio

Cinque anni lontano dai campi di calcio, oltre a una multa di 1.500 franchi. È questa l’entità della sanzione nei confronti del giocatore degli Allievi A del Savosa-Massagno che l’otto maggio scorso, è passato dal calcio giocato al regolamento di conti. Durante la partita contro i pari età del Breganzona – la categoria comprende i ragazzi nati dal 2001 al 2003 – il ragazzo aveva in primo luogo aggredito un avversario, mentre era terra, con calci in testa e allo stomaco. Non contento, stando a quanto si è potuto appurare, aveva tentato di aggredire anche l’arbitro. Un tentativo rimasto tale grazie all’intervento dei compagni di squadra che erano riusciti a trattenerlo (vedi CdT del 15 maggio). In quegli attimi concitati, inoltre, il ragazzo avrebbe sferrato ancora un calcio ai danni di un altro avversario. Oltre all’espulsione, dunque, il giocatore dovrà ora giocoforza rinunciare al calcio sino al 18 maggio del 2026. È questo il verdetto della Sezione disciplinare della Federazione ticinese di calcio la quale si è pronunciata su un episodio che, fortunatamente, alle nostre latitudini rimane isolato. Durante la riunione ad hoc del Comitato, dopo aver assunto informazioni e aver analizzato il rapporto arbitrale, si è giunti al verdetto. Una decisione che, una volta resa pubblica, ha acceso la discussione, soprattutto sui social media. C’è chi ha invocato una pena più «pesante» e chi – pur riconoscendo l’errore – ha chiesto per il ragazzo «una seconda possibilità». La Federazione ticinese di calcio, per bocca del presidente Fulvio Biancardi, ribadisce che «non vengono tollerate situazioni del genere e riteniamo che chi si comporta in questo modo debba essere allontanato dai campi di calcio». Si è arrivati, dunque, a cinque anni di squalifica: «Quanto verificatosi a Breganzona è un caso sicuramente anomalo – evidenzia Biancardi –. Proprio per questo motivo abbiamo voluto dare un segnale forte, a nostro modo di vedere proporzionato rispetto a quanto accaduto». Sulla stessa lunghezza d’onda – la decisione del comitato è stata unanime – è anche il responsabile della Sezione tecnica della FTC Livio Bordoli: «La maniera con cui si è perpetrata quest’aggressione non si vedeva da anni sui terreni da gioco – ammette –. Si può eventualmente comprendere, ma non giustificare, una reazione a una provocazione, ma qua si è andati evidentemente oltre. La gravità era tale da arrivare a questa lunga squalifica». Una «prima» nel Ticino calcistico degli ultimi decenni, anche se, episodi di una certa gravità, non sono mancati. Nell’ottobre del 2017 alcuni giocatori arrivarono alle mani al termine di una partita di quarta divisione. Due dei protagonisti – uno per squadra – furono squalificati per 9 mesi. Un altro caso balzato agli onori della cronaca – seppur di natura differente – riguarda un tentativo di «combine» – ovvero «aggiustare il risultato» – di una partita di seconda divisione avvenuto nel 2019. Anche in quel frangente vennero sanzionati due giocatori (uno per club): il Tribunale sportivo, in quel caso, rivalutò al ribasso la sanzione decisa dalla FTC e squalificò i due con otto, rispettivamente sedici giornate di interdizione dal terreno di gioco.